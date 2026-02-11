Home Senza categoriaGuasto alla pompa dell’idrovora: intervento di riparazione per il Consorzio di Bonifica
Guasto alla pompa dell’idrovora: intervento di riparazione per il Consorzio di Bonifica

di Redazione
Grosseto. Un intervento di manutenzione è stato eseguito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sull’idrovora di San Leopoldo, situata nella zona del Cristo-Squadre Basse.

Durante l’ultima ondata di maltempo, l’idrovora ha operato ininterrottamente per giorni e in questo periodo è stata rilevata una problematica a una delle tre pompe idrauliche. Il guasto non comprometteva il regolare funzionamento dell’impianto e il Consorzio ha potuto attendere la fine dell’ondata di maltempo per non bloccare l’attività dell’idrovora.

È stata poi eseguita una rapida riparazione della pompa, sostituendo il cavo in poche ore.

L’apparecchiatura è così tornata alla piena efficienza in vista delle nuove piogge tornate puntualmente a cadere sulla Maremma.

