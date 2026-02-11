Home Cultura & SpettacoliParchi archeologici della Maremma: nasce la Commissione consultiva per l’arte contemporanea
Parchi archeologici della Maremma: nasce la Commissione consultiva per l’arte contemporanea

L'iniziativa è nata per valutare i progetti da realizzare nelle aree archeologiche

Grosseto. È stata istituita dai Parchi archeologici della Maremma la Commissione consultiva per l’arte contemporanea, destinata all’analisi e alla valutazione preliminare delle proposte ricevute da soggetti pubblici e privati per mostre, eventi, performance e altre attività legate all’arte contemporanea (in particolare di artisti viventi) da realizzare nelle aree archeologiche afferenti a questa direzione.

La Commissione si riunirà periodicamente per valutare le proposte e i progetti, presentati ai Parchi archeologici della Maremma, di iniziative espositive relative all’arte contemporanea (mostre, performance, eventi) nella qualità e nella rilevanza, sia assoluta che relativa ai contesti per i quali vengono proposte.

La valutazione inoltre si estenderà all’opportunità di accogliere tali iniziative nell’ambito del progetto culturale dell’istituto dei Parchi archeologici della Maremma e delle aree archeologiche ad esso afferenti, a definire le modalità di presentazione delle richieste relative a tali iniziative e infine a esaminare eventuali donazioni di opere contemporanee offerte allo stesso istituto.

La Commissione è così composta:

  • dottor Fabio De Chirico, direttore dell’Istituto centrale per la grafica;
  • dottor Giorgio Bacci, professore associato di Storia dell’arte contemporanea dell’Università di Firenze, Dipartimento Sagas;
  • dottoressa Giulia Mazzi, funzionaria Demoetnoantropologa della direzione regionale dei Musei della Toscana e dei Parchi archeologici della Maremma.

Le proposte e i progetti di esposizioni nelle aree archeologiche dovranno pervenire con un anticipo di almeno tre mesi ai Parchi archeologici della Maremma all’indirizzo: pa-maremma@cultura.gov.it.

