Home GrossetoPro Loco, terminati i lavori di riqualificazione della sede: il Comune investe oltre 40mila euro
GrossetoNotizie dagli Enti

Pro Loco, terminati i lavori di riqualificazione della sede: il Comune investe oltre 40mila euro

L'intervento ha riguardato il miglioramento complessivo della struttura

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 46 views

Grosseto. Sono stati completati i lavori di riqualificazione della sala della Pro Loco di Marina di Grosseto, un intervento da oltre 40mila euro realizzato dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di restituire ai cittadini uno spazio più funzionale e adeguato a qualsiasi esigenza.

L’intervento ha riguardato il miglioramento complessivo della struttura, con opere finalizzate a rendere la sala maggiormente fruibile per eventi, incontri, iniziative sociali e culturali, rafforzando così il ruolo della Pro Loco.

“Si tratta di un investimento concreto – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi che dimostra l’attenzione verso Marina di Grosseto e verso quei luoghi che rappresentano un presidio fondamentale di aggregazione, partecipazione e promozione del territorio”.

Con la conclusione dei lavori, la sala della Pro Loco torna pienamente a disposizione della cittadinanza, contribuendo a valorizzare il tessuto associativo locale e a sostenere lo sviluppo sociale e turistico della località.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Salute e sanità, Giani: “La Toscana supera la...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in...

Comune 3.0: adeguamento tecnologico delle piattaforme dello Sportello...

Declassamento del lupo, Confagricoltura: “Cambio di passo, ma...

Sicurezza, Popolari Civici e Udc: “Sviluppare App per...

Premio “Sara Magrini”: al Museo si celebra la...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: