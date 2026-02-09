Pro Loco, terminati i lavori di riqualificazione della sede: il Comune investe oltre 40mila euro

Grosseto. Sono stati completati i lavori di riqualificazione della sala della Pro Loco di Marina di Grosseto, un intervento da oltre 40mila euro realizzato dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di restituire ai cittadini uno spazio più funzionale e adeguato a qualsiasi esigenza.

L’intervento ha riguardato il miglioramento complessivo della struttura, con opere finalizzate a rendere la sala maggiormente fruibile per eventi, incontri, iniziative sociali e culturali, rafforzando così il ruolo della Pro Loco.

“Si tratta di un investimento concreto – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – che dimostra l’attenzione verso Marina di Grosseto e verso quei luoghi che rappresentano un presidio fondamentale di aggregazione, partecipazione e promozione del territorio”.

Con la conclusione dei lavori, la sala della Pro Loco torna pienamente a disposizione della cittadinanza, contribuendo a valorizzare il tessuto associativo locale e a sostenere lo sviluppo sociale e turistico della località.