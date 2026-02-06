“Stand Up Classic”: Paolo Rossi in scena al Teatro amiatino

Amiata (Grosseto). Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dai Comune di Arcidosso e dal Comune di Castel del Piano, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 7 febbraio, alle 21.00, al Teatro amiatino di Castel del Piano, con Paolo Rossi e il suo spettacolo “Stand Up Classic”.

Lo spettacolo

In questo nuovo lavoro, Paolo Rossi torna alle radici del suo teatro, intrecciando monologhi, narrazione e improvvisazione in uno spettacolo che dialoga con i classici, ma li attraversa con lo sguardo ironico e dissacrante che lo contraddistingue. Un racconto teatrale libero e sorprendente, capace di mescolare cultura alta e popolare, riflessione e comicità, parola e musica.

Accanto a lui, le musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila, che accompagnano e amplificano il ritmo scenico, contribuendo a creare un’esperienza coinvolgente e dinamica. La produzione è di Agidi.

“Stand Up Classic” è uno spettacolo che rompe la quarta parete, gioca con il pubblico e trasforma ogni replica in un evento unico, confermando Paolo Rossi come uno dei protagonisti più originali e incisivi del teatro contemporaneo italiano.

Tutti gli spettacoli della stagione iniziano alle 21.00.

Biglietti e prenotazioni

Biblioteca comunale di Arcidosso: tel. 0564.965057 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00)

Associazione “Né arte né parte”: tel./WhatsApp 347.9081631 (dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00)

Gli abbonamenti e i biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo.