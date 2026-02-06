Home Cultura & Spettacoli“La domenica che ci avanza”: i cataloghi delle mostre in omaggio ai visitatori delle Clarisse
Ogni domenica, al Polo culturale Le Clarisse, un catalogo d'arte in regalo con il biglietto di ingresso

di Redazione
Grosseto. Il Polo culturale Le Clarisse presenta “La domenica che ci avanza”, una nuova iniziativa pensata per arricchire l’esperienza di visita domenicale e offrire al pubblico un’occasione speciale di approfondimento e scoperta.

A partire da domenica 8 febbraio, ogni domenica i visitatori, con il biglietto di ingresso di 5 euro, riceveranno in omaggio un catalogo d’arte dedicato alle mostre realizzate negli anni passati al Polo culturale. Pubblicazioni curate, ricche di immagini e testi critici, che diventano parte integrante della visita e permettono di portare con sé un frammento della storia espositiva delle Clarisse.

L’iniziativa nasce dall’idea che una mostra non si concluda con la fine dell’esposizione, ma possa continuare a vivere nel tempo attraverso i cataloghi, strumenti di memoria, studio e racconto. Il dono del catalogo diventa così un valore aggiunto alla visita: un invito a tornare sulle opere, sugli artisti e sui progetti che hanno attraversato gli spazi del Polo culturale, anche oltre le sale espositive.

“La domenica che ci avanza” è attiva ogni domenica, fino a esaurimento dei cataloghi disponibili, e si rivolge a chi desidera vivere il museo con più tempo, curiosità e attenzione, trasformando la visita in un’esperienza che continua anche dopo l’uscita.

