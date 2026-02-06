Home AttualitàGiorno del Ricordo: il programma delle iniziative in provincia di Grosseto
Giorno del Ricordo: il programma delle iniziative in provincia di Grosseto

Le vittime delle foibe saranno commemorati martedì 10 febbraio

di Redazione
Grosseto. Ecco tutte le iniziative in programma in provincia di Grosseto in occasione del Giorno del Ricordo, martedì 10 febbraio.

Grosseto

Martedì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, riprenderà inoltre l’abituale gazebo informativo dell’Anpi, attivo dalle 15.30 alle 18.30 in piazza Dante Alighieri a Grosseto, dove, grazie alla presenza del volontari Anpi, sarà possibile sottoscrivere o rinnovare il tesseramento annuale.

Follonica

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Follonica ricorda le vittime della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

La commemorazione avrà luogo martedì 10 febbraio al Teatro Fonderia Leopolda alle 11.15, con la rappresentazione teatrale “Foibe, il ricordo” di e con Anna Tringali e Giacomo Rossetto, che racconta la tragedia di quegli italiani che a migliaia finirono gettati nelle tante grotte carsiche, uccisi barbaramente, negli anni che conclusero e seguirono la seconda Guerra Mmndiale. E a questa vicenda terribile si aggiunse quella di tanti altri connazionali, circa 250.000, protagonisti di un doloroso esodo dall’Istria e dalla Dalmazia, verso l’Italia.

L’iniziativa è riservata agli studenti degli istituti scolastici di Follonica.

Notizia in aggiornamento 

