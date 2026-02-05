Scriabin Concert Series: piano recital di Giuseppe Cerullo nella chiesa dei Bigi

Grosseto. La stagione dello “Scriabin Concert Series” prosegue al Polo culturale Le Clarisse.

La rassegna musicale dedicata alla raffinatezza del pianoforte, organizzata dall’associazione musicale Scriabin, diretta e curata dal maestro Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale Giannetti, torna sabato 7 febbraio alle 17.30.

Il pianoforte è affidato a Giuseppe Cerullo. Il costo del biglietto è di 8 euro, ridotto a 6 euro per i soci dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e di Fondazione Grosseto Cultura e a 3 euro per gli studenti dell’Istituto “Palmiero Giannetti”. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 333.5372994.

Il programma

Il programma della serata comprende la Fantasia sulla Norma di Vincenzo Bellini e la Fantasia sulla Traviata di Giuseppe Verdi di Sigismond Thalberg, la Sonata n. 50 in re maggiore Hob. XVI:37 di Joseph Haydn, le Variations sérieuses di Felix Mendelssohn e la Dante Sonata – Fantasia quasi Sonata di Franz Liszt.

Nato a Napoli, Giuseppe Cerullo si avvicina allo studio del pianoforte all’età di sette anni sotto la guida dei maestri Claudia Montella e Adriana Mannara. Conclude il percorso accademico laureandosi con lode al Conservatorio di musica “San Pietro a Majella”. Parallelamente alla formazione istituzionale, prende parte a numerose masterclass di alto perfezionamento con docenti di rilievo internazionale.

Nel corso della sua attività artistica è vincitore di diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali. Si esibisce in numerosi concerti in Europa. Nel 2023 sottoscrive un contratto discografico con DaVinci Publishing per un progetto dedicato alle Fantasie di Sigismond Thalberg e Franz Liszt.