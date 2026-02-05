Festa di Carnevale alla Sala Eden: premi per le maschere più simpatiche, originali e creative

Grosseto. La festa di Carnevale alla Sala Eden è stata, per generazioni di grossetani e non solo, una vera e propria tradizione, un appuntamento fisso da non perdere.

Per questo, la cooperativa Uscita di Sicurezza, con il patrocinio del Comune di Grosseto, ha deciso di riproporla con un pomeriggio di festa e divertimento dedicato ai più piccoli. Domenica 8 febbraio, dunque, la Sala Eden si popolerà di tante maschere, per la festa dedicata ai bambini dai 3 agli 11 anni, che si svolgerà dalle 15 alle 19.

Un pomeriggio di giochi e divertimento grazie alla presenza di Syn Circus, compagnia di teatro di strada che coinvolgerà i partecipanti nelle principali discipline circensi, in giochi danzanti, di abilità e molto altro.

Inoltre, la cooperativa Uscita di Sicurezza ha deciso di premiare, con tre buoni spendibili alla libreria Mondadori del centro storico di Grosseto, la maschera più originale e creativa, la maschera più simpatica e quella più… “cooperativa”, ovvero realizzata con materiali riciclati, pensata per un gruppo di persone o che, più semplicemente, rappresenti una delle professioni tipiche del Terzo settore e di chi si prende cura degli altri.

Ingresso 5 euro a persona, per informazioni: cell. 327.3945254.