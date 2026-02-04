Underwater Pro Tour: due giorni dedicati alla tutela del mare all’Isola del Giglio

Isola del Giglio (Grosseto). Underwater Pro Tour Aps organizza, per il fine settimana del 7 e 8 febbraio, due giornate di attività dedicate alla tutela dell’ambiente marino e delle aree costiere dell’Isola del Giglio.

Le iniziative, aperte alla partecipazione di volontari e cittadini, prevedono interventi in mare e nelle aree portuali finalizzati al recupero di rifiuti sommersi e al monitoraggio di materiali potenzialmente pericolosi per l’ecosistema marino. Le attività operative saranno definite e adattate in base alle condizioni meteo-marine e di sicurezza.

Il ritrovo è previsto alle 8.30 a Giglio Porto per entrambe le giornate.

In particolare, per le operazioni di pulizia del porto, l’associazione rivolge un invito alla collaborazione di barchini di supporto ai sub, utili per l’assistenza in acqua e per il trasporto dei materiali recuperati, così come alla partecipazione di volontari lungo i pontili, necessari per la raccolta e il conferimento dei rifiuti portati in superficie dai subacquei.

Le giornate rappresentano un’occasione concreta per contribuire attivamente alla tutela del mare e del territorio, attraverso un lavoro condiviso tra subacquei, operatori del mare e comunità locale.

Per informazioni, adesioni, interviste o materiale fotografico, Underwater Pro Tour Aps resta a disposizione dei cittadini interessati a partecipare.

Contatti

Underwater Pro Tour

Via del Saraceno 60 – 58012 Isola del Giglio

Tel. 333.1042242

E-mail: info@underwaterprotour.com

Sito: underwaterprotour.com

Instagram: @underwater_pro_tour

Facebook: Underwater Pro Tour