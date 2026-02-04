“#Soundscape”: lo spettacolo in scena nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Sarà “#Soundscape”, creazione del Balletto Teatro di Torino, lo spettacolo di apertura del ciclo di appuntamenti di febbraio di “Respiri di Bellezza”, la rassegna ideata e curata da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina e realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Una performance aperta e in continua evoluzione, in cui danza e musica dal vivo si incontrano in un dialogo immediato e imprevedibile con le opere d’arte della collezione del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, in scena venerdì 6 febbraio alle 19.00 nell’ex chiesa dei Bigi.

Lo spettacolo

Al centro della creazione vi è un processo di composizione istantanea: il corpo dell’interprete si muove ascoltando il suono, mentre la musica – eseguita dal vivo all’arpa da Federica Magliano – si lascia a sua volta influenzare dal gesto. Non esistono sequenze fisse, nè una struttura prestabilita, ma un terreno condiviso di ascolto e relazione, dove ogni scelta genera nuove possibilità espressive. In “#Soundscape” lo spazio non è uno sfondo neutro, ma una presenza attiva che orienta la performance. L’architettura dell’ex chiesa dei Bigi diventa parte integrante dell’azione scenica, contribuendo a definire traiettorie, intensità e qualità del movimento. Ne nasce un’esperienza irripetibile, in cui corpo, suono e luogo si trasformano reciprocamente, dando vita a un paesaggio sensibile in costante mutamento. Come per ogni appuntamento della rassegna, lo spettacolo sarà introdotto dalle parole del direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle opere del museo in dialogo con la performance.

Ingresso allo spettacolo e visita al Museo: 5 euro

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com