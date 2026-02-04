Home AttualitàSfruttamento del lavoro e caporalato: audizioni della Commissione parlamentare di inchiesta
Sfruttamento del lavoro e caporalato: audizioni della Commissione parlamentare di inchiesta

L’approfondimento concernerà i territori di Siena e Grosseto

di Redazione
di Redazione

Grosseto. Una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, giovedì 5 febbraio sarà a Siena, nella sede della locale Prefettura, per svolgere una serie di audizioni al fine di acquisire elementi informativi sul tema del contrasto al caporalato e alle altre forme di sfruttamento del lavoro nell’ambito del comparto agricolo. 

L’approfondimento concernerà i territori di Siena e Grosseto, coinvolgendo i rappresentanti istituzionali e delle parti sociali di entrambe le province.

