L’esametro di Omero: se ne parla in una conferenza della società Dante Alighieri

L'iniziativa è in programma lunedì 2 febbraio

Grosseto. Lunedì 2 febbraio, alle 16, nelll’Aula delle Colonne della Fondazione Polo universitario grossetano, il professor Mauro Tulli terrà una conferenza dal titolo “L’esametro di Omero: il senso del ritmo”.

L’esametro dattilico è il verso epico per eccellenza, utilizzato da Omero nell’Iliade e nell’Odissea. La sua struttura, basata sull’alternanza di accenti lunghi e brevi, è caratterizzata da cesure e consente libertà ritmica e narrazione continua, sostenendo l’oralità della poesia: un verso flessibile, capace di esprimere sia la velocità dell’azione (prevalenza di dattili) che la solennità o la pausa riflessiva (prevalenza di spondei). Una lezione che unisce forma, contenuti e storia.

Mauro Tulli è professore ordinario di lingua e letteratura greca all’Università di Pisa, membro del Senato accademico nel medesimo Ateneo e componente del Consiglio universitario nazionale. Collabora inoltre con riviste che si occupano di studi antichi, papirologia e tradizione dei testi, rapporto fra letteratura e filosofia, retorica, generi e codici della scrittura. Svolge attività in prestigiosi Centri di ricerca sulla cultura greca araba latina, con incarichi direttivi e di coordinamento, e fa parte del Comitato istituzionale di garante per la cultura classica al Miur. Tiene lezioni in Università italiane e straniere, partecipando anche a numerosi convegni sulla tradizione letteraria e filosofica.

L’evento è organizzato dalla società Dante Alighieri in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano.

