Daino soccorso dai Vigili del Fuoco: era rimasto incastrato in una recinzione (video)

Monterotondo Marittimo (Gr) – Intervento nel pomeriggio di oggi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, chiamati a soccorrere un daino rimasto incastrato in una recinzione all’interno delle cave di Montioni, nel comune di Monterotondo Marittimo.

L’animale, nel tentativo di oltrepassare il perimetro dell’area, era rimasto bloccato con la corona delle corna in un filo della recinzione, inizialmente ritenuto elettrificato ma poi risultato non funzionante. La situazione aveva reso il daino completamente immobilizzato e in evidente stato di difficoltà.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con la massima cautela per evitare ulteriori traumi, riuscendo a liberare l’animale dal groviglio di fili. Una volta svincolato, il daino, fortunatamente in buone condizioni, si è immediatamente allontanato facendo ritorno nell’area boschiva circostante.