Sicurezza urbana e politiche abitative, Rosini: “Fornire interventi strutturali e risposte concrete”

Grosseto. “Nei prossimi giorni depositerò un ordine del giorno da portare in discussione ed in votazione in Consiglio comunale, dedicato al tema della sicurezza urbana e delle politiche abitative, due questioni strettamente collegate e centrali per la qualità della vita dei cittadini”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Stefano Rosini, consigliere comunale del Pd di Grosseto.

“Il documento parte da una considerazione chiara: la sicurezza è una priorità per le comunità locali e non può essere affrontata con misure emergenziali, interventi sporadici o slogan – continua la nota -. Servono risposte reali e strutturali, capaci di produrre effetti concreti e duraturi nel tempo. La sicurezza deve essere affrontata in modo organico, attraverso la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, il rafforzamento del personale, una migliore organizzazione dei servizi e politiche sociali adeguate. In questo quadro i Comuni svolgono un ruolo fondamentale, soprattutto nella prevenzione del disagio e nel mantenimento della coesione sociale, ma hanno bisogno del supporto dello Stato in termini di risorse, mezzi e strumenti”.

“Da tempo, infatti, le amministrazioni locali segnalano una carenza di personale delle forze dell’ordine, in particolare nelle fasce serali e notturne, e una difficoltà crescente nel garantire una presenza continuativa sul territorio – sottolinea Rosini –. Una criticità aggravata dall’insufficienza delle risorse destinate ai turni e al lavoro straordinario e dalla progressiva riduzione degli organici, a fronte di una domanda di sicurezza sempre più forte da parte dei cittadini. Accanto a questo, l’ordine del giorno evidenzia come la sicurezza sia strettamente legata alle politiche sociali e abitative. La carenza di un adeguato patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, insieme all’assenza di strumenti di sostegno all’affitto, contribuisce ad alimentare fragilità, marginalità e situazioni di disagio che incidono direttamente anche sulla sicurezza urbana. La sicurezza deve quindi tradursi nella possibilità per i cittadini di vivere e muoversi serenamente nella quotidianità. Questo obiettivo si costruisce attraverso una presenza effettiva e continuativa dello Stato sul territorio, con un numero adeguato di agenti, turni pienamente coperti e risorse operative sufficienti, ma anche attraverso politiche abitative strutturali e di lungo periodo, capaci di prevenire il disagio sociale”.

“Per questi motivi, l’ordine del giorno impegna il Sindaco e la Giunta a farsi promotori presso il Governo nazionale e i Ministeri competenti di richieste precise – prosegue il comunicato -:

il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine;

il rafforzamento della presenza nelle ore serali e notturne, anche attraverso il finanziamento dei compensi per il lavoro straordinario;

l’avvio di un Piano nazionale per la casa, basato su investimenti strutturali e pluriennali nell’edilizia residenziale pubblica e sociale;

il ripristino del contributo per il sostegno all’affitto, come strumento essenziale di prevenzione del disagio abitativo e di supporto alle famiglie in difficoltà”.

“Si tratta di un atto istituzionale che non cerca polemiche, ma chiede risposte concrete su temi che riguardano direttamente la vita quotidiana dei cittadini – termina Rosini -. L’auspicio è che il Consiglio comunale possa discuterlo nel merito e, possibilmente, esprimersi in modo unitario nell’interesse della città”.