“Il lato nascosto della musica”: concerto del Coro Santa Cecilia nella chiesa di San Francesco

Domenica 4 gennaio alle 17 a Grosseto l'appuntamento conclusivo del progetto culturale

Grosseto. Domenica 4 gennaio, alle 17, la chiesa di San Francesco a Grosseto ospita il concerto del Coro Santa Cecilia di Firenze, appuntamento conclusivo del progetto culturale “Il lato nascosto della musica”, avviato lo scorso ottobre.

Il concerto è organizzato dall’associazione Archeosofica di Grosseto, con il contributo di Fondazione Grosseto Cultura e il patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto. L’ingresso è libero.

Il Coro Santa Cecilia di Firenze si esibirà per la prima volta nella chiesa di San Francesco ed è diretto dal maestro Alessandro Benassai, con accompagnamento al pianoforte del maestro Alessandro Pelagatti. Il repertorio proposto si distingue per l’originalità delle composizioni, basate sulla riscoperta della scala diatonica naturale e dei modi ecclesiastici tradizionali, riletti attraverso una visione contemporanea della musica sacra.

«Il concerto del Coro Santa Cecilia di Firenze conclude il progetto culturale iniziato a ottobre dal titolo “Il lato nascosto della musica” – dichiara Olga Ciaramella, consigliere comunale –. È stato per me un grande piacere, un onore e anche una sfida poter organizzare e realizzare questo progetto con l’associazione Archeosofica grossetana e condividerlo con il pubblico di Grosseto, che desidero ringraziare per l’accoglienza riservata ai musicisti e ai cantanti che si sono esibiti nella splendida Chiesa dei Bigi. Un sentito ringraziamento va alla Fondazione Grosseto Cultura, ai direttori Mauro Papa e Antonio Di Cristofano, per aver reso possibile questo ciclo di concerti e conferenze, al Comune e alla Provincia di Grosseto, per il patrocinio, e al priore della chiesa di San Francesco, luogo in cui il progetto si concluderà nel modo più magico e appropriato, come omaggio alla cittadinanza nell’anno giubilare».

