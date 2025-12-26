Home Colline MetallifereMusica e giochi: festa in piazzetta per dare il benvenuto al 2026
Colline MetallifereCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Colline MetallifereCultura e Spettacoli Grosseto

Musica e giochi: festa in piazzetta per dare il benvenuto al 2026

Ecco il programma della festa di Capodanno a Massa Marittima

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 36 views

Massa Marittima (Grosseto). Massa Marittima festeggia il Capodanno in piazza Cavour il 31 dicembre.

A partire dalle 17 fino a notte fonda resteranno aperti il barrino della Pro loco e la game zone.

Ad animare la serata con la musica per salutare tutti insieme il 2025 e accogliere l’arrivo del nuovo anno ci saranno Marco Max DJ e Cris Live Percussion.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi natalizi promossi dal Comune di Massa Marittima, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e creare momenti di aggregazione per tutte le età.

Un’occasione per vivere la città e condividere insieme l’attesa del nuovo anno.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il Consiglio comunale approva programmazione e bilancio: “Conti...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in...

Bilancio, Scarlino nel cuore: “Abbiamo votato contro, nessuna...

Una carezza morbida per l’Oncologia: Insieme in Rosa...

Torna il presepe vivente in paese: protagonisti cinquanta...

Babbo Natale in visita alla casa di riposo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: