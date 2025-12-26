Musica e giochi: festa in piazzetta per dare il benvenuto al 2026

Massa Marittima (Grosseto). Massa Marittima festeggia il Capodanno in piazza Cavour il 31 dicembre.

A partire dalle 17 fino a notte fonda resteranno aperti il barrino della Pro loco e la game zone.

Ad animare la serata con la musica per salutare tutti insieme il 2025 e accogliere l’arrivo del nuovo anno ci saranno Marco Max DJ e Cris Live Percussion.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi natalizi promossi dal Comune di Massa Marittima, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e creare momenti di aggregazione per tutte le età.

Un’occasione per vivere la città e condividere insieme l’attesa del nuovo anno.