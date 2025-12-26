Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie cittadine

Grosseto. Martedì 30 dicembre AdF sarà al lavoro a Grosseto per un intervento di distrettualizzazione sulla rete idrica in via Tripoli.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 18 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in viale Porciatti, dall’incrocio con via Fallaci all’incrocio con via Cadorna, via Tripoli, via Derna, via Corridoni, dall’incrocio con viale Porciatti all’incrocio con via Piave, piazza Amos Nannini. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 18.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.