Teleconsulto pediatrico: il servizio pronto a partire anche in provincia di Grosseto

Da mercoledì 24 dicembre sarà attivo ogni sabato, domenica, giorno prefestivo o festivo dalle 8 alle 24

Grosseto. Parte anche sul territorio dell’Asl Toscana sud est il servizio sperimentale di consulenza telefonica pediatrica a disposizione dei medici di continuità assistenziale.

Da mercoledì 24 dicembre sarà attivo ogni sabato, domenica, giorno prefestivo o festivo dalle 8 alle 24.

Sarà possibile usufruire del servizio, organizzato in collaborazione con le Unità operative di Pediatria dei presidi ospedalieri aziendali delle tre province (Misericordia di Grosseto, San Donato e Montevarchi in area aretina, Nottola e Campostaggia in provincia di Siena), tramite la centrale 116117.

Consentirà ai professionisti attivi presso le postazioni della continuità assistenziale di contare su un supporto specialistico nella valutazione dei pazienti pediatrici (età da 0 a 16 anni). Sarà possibile così massimizzare la capacità di fornire risposte efficaci e limitare ai casi di effettiva necessità l’accesso dei piccoli pazienti e delle loro famiglie in ospedale.

