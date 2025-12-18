Muore ex consigliere comunale e figura storica della destra: il cordoglio di Fabrizio Rossi

Grosseto. “Ho appreso con profondo dispiacere della scomparsa di Mario Molinu, figura storica della destra grossetana e uomo delle istituzioni che ha dedicato molti anni della sua vita all’impegno politico e amministrativo per la nostra comunità”.

Così il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, ricorda Mario Molinu, consigliere comunale di Alleanza Nazionale dal 1997 al 2006 durante l’amministrazione comunale grossetana guidata dal sindaco Alessandro Antichi.

“Mario Molinu – prosegue Rossi – è stato un dirigente politico appassionato e coerente, un punto di riferimento per la destra grossetana negli anni a cavallo tra il 1990 e il 2010. Ha svolto il suo ruolo con serietà, competenza e spirito di servizio, lasciando un segno importante nel percorso politico e amministrativo della città di Grosseto”.

“Alla famiglia Molinu, ai figli Adriana e Lorenzo, e a tutti i suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza in questo momento di grande dolore”, conclude Fabrizio Rossi.