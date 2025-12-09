Ordinanza del sindaco: un altro passo verso la piena agibilità della scuola

Grosseto. L’istituto Concialini di Braccagni si avvia verso la ripresa completa dei propri spazi.

È stata infatti emessa un’ulteriore ordinanza del sindaco che revoca parzialmente quanto disposto tempo addietro.

Tre le ordinanze emesse in precedenza: il 10 novembre fu disposta la chiusura temporanea della scuola primaria e dell’infanzia per accertata inagibilità parziale dell’immobile a seguito di fenomeni di allagamento dovuti all’improvviso danneggiamento dell’impianto di riscaldamento. Poi, il 12 novembre, fu emessa un’altra ordinanza, questa volta per la parziale revoca dell’inagibilità totale del plesso, limitando l’interdizione dei locali alla sola ala nordest. Infine, l’atto sindacale del 14 novembre scorso, con il quale veniva ripristinato il tempo pieno per la scuola primaria con consumo del pasto in aula dal giorno 17 novembre.

Oggi, visto il rapporto tecnico trasmesso dal settore sviluppo infrastrutturale – servizio manutenzione edifici pubblici con cui si attesta il recupero della fruibilità parziale del primo piano dell’ala nordest del fabbricato, con particolare riferimento al corridoio di distribuzione, i servizi igienici e l’aula didattica posta all’estremo nordest e considerato che il recupero di questi spazi consente di spostare gli alunni della primaria ora ospitati al piano terra e contemporaneamente garantire gli spazi necessari alla scuola d’infanzia per il ripristino del tempo pieno e del servizio mensa, ecco dunque un’ulteriore ordinanza.

Il recupero totale dell’agibilità del fabbricato è previsto per la seconda settimana del mese di gennaio, infatti già da oggi – specifica l’ordinanza – è necessario programmare attività di facchinaggio a supporto del riallestimento per lunedì 5 gennaio.

Il sindaco ha dunque ritenuto di dover procedere con l’ordinanza di revoca parziale delle disposizioni sopracitate, così da consentire la ripresa delle attività didattiche al primo piano dell’ala nordest del fabbricato, limitatamente al corridoio di distribuzione, i servizi igienici e l’aula didattica posta all’estremo nordest. Il tutto con decorrenza da mercoledì 10 dicembre.

Proseguono, ovviamente, le attività di monitoraggio e ripristino ai fini del recupero della piena agibilità del plesso.

L’ordinanza, tra gli altri soggetti deputati, è già stata comunicata anche alla dirigenza dell’istituto.