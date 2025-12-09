Lavori alla pavimentazione del Pronto soccorso: variazione agli accessi per i visitatori

Grosseto. Proseguono i lavori per la nuova pavimentazione del Pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Per consentire l’esecuzione degli interventi tecnici, sono in corso alcune variazioni per l’accesso al reparto.

Chi entra da via Senese potrà raggiungere gli ambienti di osservazione breve intensiva (Obi) 1, 2 e 3, la bassa complessità e media complessità (Box D).

Per raggiungere l’accettazione del Pronto soccorso, la media intensità (Box C), l’alta intensità, la sala gessi, gli ambulatori ortopedici e il Pronto soccorso pediatrico, occorre utilizzare l’ingresso dalla rampa esterna.

Le suddette variazioni riguardano i visitatori delle persone in carico al Pronto soccorso e sono indicate mediante segnaletica di prossimità. Per i pazienti sono stati predisposti percorsi alternativi dedicati.