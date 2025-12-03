La Consulta per la disabilità compie 25 anni e lancia la Settimana della disabilità

Grosseto. La Consulta per la disabilità del Comune di Grosseto annuncia la Settimana della disabilità, in programma dal 3 al 6 dicembre, con una serie di iniziative, incontri e attività aperte alle associazioni e all’intera cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere cultura dell’inclusione, sensibilizzazione e partecipazione attiva sul tema della disabilità.

Durante questi giorni saranno aperti gratuitamente per persone con disabilità e rispettivi accompagnatori diverse realtà museali cittadine, tra cui:

Museo archeologico e d’arte della Maremma nei giorni 3, 4 e 5 dicembre, con orario dalle 9.30 alle 13.30, e il 6 dicembre, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19;

Polo culturale Le Clarisse e Museo di storia naturale della Maremma, nei giorni giovedì 4 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, e da venerdì 5 a domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Il 16 dicembre, giornata di chiusura, l’ultimo appuntamento in piazza Dante, a partire dalle 10, con lezioni di manovra salvavita per persone fragili, mentre per i più piccoli sarà disponibile una postazione truccabimbi: tutte le attività sono organizzate con il patrocinio di Anpas, Croce Rosse Italiana e Misericordia Grosseto.

“In occasione della Settimana della disabilità – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, la nostra amministrazione rinnova con forza il proprio impegno a costruire una città realmente inclusiva, capace di riconoscere e valorizzare ogni persona. Si tratta di un viaggio lungo 25 anni durante il quale, dopo più di due decenni, la città di Grosseto ha dimostrato e continua a dimostrare il proprio impegno e la forte attenzione riservata da sempre alle fasce più deboli dello strato sociale. Questa non è soltanto una ricorrenza, ma un momento di responsabilità collettiva: un invito a riflettere su ciò che è stato fatto e, soprattutto, su ciò che ancora dobbiamo fare per garantire diritti, autonomia e dignità a tutte e a tutti. Come istituzioni abbiamo il compito di rimuovere le barriere, siano esse architettoniche, digitali, culturali o sociali, e di promuovere servizi e politiche che rispondano ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Ma l’inclusione non è un gesto isolato: è un cammino condiviso, che richiede ascolto, collaborazione e la partecipazione attiva di tutta la comunità. Vogliamo una città in cui nessuno si senta escluso, in cui ogni cittadino possa contribuire alla vita sociale e civile, e in cui la diversità sia riconosciuta come un valore. È questo il futuro che stiamo costruendo insieme”.

Interviene anche Fausto Turbanti, presidente del Consiglio Comunale: “Celebrare i 25 anni della Consulta significa rendere omaggio ad un percorso fatto di impegno e dialogo che è stato, e continua ad essere fondamentale per la nostra città. Questo gruppo è ormai un punto di riferimento per le associazioni, le famiglie e le istituzioni, che collaborano per rendere Grosseto più inclusiva e attenta alle esigenze della comunità. Mettere a disposizione la sala del Consiglio è per me sempre un onore, perché si tratta del luogo simbolo della rappresentanza democratica e delle decisioni della città. Aprire questo spazio all’attività della Consulta non è solo un gesto formale, ma un atto concreto di valorizzazione del lavoro che viene portato avanti”.

Valentina Corsetti, presidente della Consulta per la disabilità, aggiunge: “A tutti noi capita, prima o poi, di essere giudicati per qualcosa che facciamo in modo diverso. Ma prima di giudicare gli altri, dovremmo ricordare che siamo tutti differenti, e proprio queste differenze rappresentano un’immensa ricchezza. Sono ciò che rende unica la nostra comunità. In questi 25 anni di attività, la Consulta comunale per la disabilità ha lavorato con impegno, costanza e passione per valorizzare ogni persona, per dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltato e per costruire una società più inclusiva, più attenta, più umana. E sebbene 25 anni rappresentino un periodo relativamente lungo, dobbiamo considerarli come una fase iniziale di un cammino che guarda a un futuro ancora più esteso, più ambizioso, più ricco di possibilità. È solo l’inizio di un percorso che possiamo e dobbiamo continuare a costruire insieme. Da quando ho accettato il ruolo di presidente, ho scelto di mettermi in gioco con tutto il cuore. Sono scesa in campo per contribuire, per offrire il mio aiuto, per essere presenza attiva e responsabile. E oggi, più che mai, mi sento onorata di rappresentare un organismo che crede fermamente nel valore della dignità umana e nel diritto di ciascuno a essere visto, riconosciuto, rispettato. Il 3 dicembre non è soltanto una ricorrenza: è un invito a riflettere, a migliorare, a crescere come comunità. È un richiamo a lavorare insieme affinché nessuno venga lasciato indietro. Celebrare questi 25 anni significa guardare con gratitudine a ciò che è stato fatto e con coraggio a ciò che ancora possiamo realizzare. Perché il vero viaggio verso l’inclusione è ancora lungo, e proprio per questo stimolante. Grazie a tutti coloro che ogni giorno si impegnano, con competenza e sensibilità, per rendere possibile questo percorso. Continuiamo a camminare uniti: nelle differenze possiamo trovare la nostra forza più grande”.

La Settimana della disabilità rappresenta un’occasione per ribadire l’impegno della città verso una comunità sempre più accessibile, solidale e attenta ai bisogni di tutte le persone.

“Oggi riaffermiamo con forza – evidenzia Carla Minacci, assessore al Sociale – che l’inclusione non è un gesto simbolico, ma un impegno quotidiano. La Settimana della disabilità ci ricorda che una comunità è davvero tale solo quando tutte le persone possono partecipare, crescere e contribuire senza barriere. Con questo proposito rinnoviamo un impegno concreto. Inclusione significa investire in accessibilità, formazione e sensibilizzazione. Ed è ciò che continueremo a fare, insieme, ogni giorno dell’anno”.

Le iniziative della Settimana della disabilità coinvolgono numerosissimi settori, proprio per dimostrare pienamente i valori di inclusione che la caratterizzano.

“Rinnovo il mio sostegno alla Consulta della Disabilità – sottolinea Luca Agresti, assessore alla cultura –, un organismo fondamentale per la nostra cittadinanza. Credo profondamente che la cultura debba essere un diritto accessibile a tutte e a tutti, senza barriere, senza ostacoli, senza esclusioni. Lavorare sull’accessibilità non significa solo adeguare spazi o servizi: significa cambiare mentalità, costruire un ambiente in cui ogni persona possa partecipare pienamente alla vita culturale, esprimersi, sentirsi parte attiva della città. La collaborazione con la Consulta della disabilità è preziosa perché ci permette di migliorare, di ascoltare, di correggere ciò che non funziona e di progettare insieme nuovi percorsi. Il mio impegno, come assessore alla cultura, è quello di continuare a lavorare affinché mostre, eventi, teatri, biblioteche e iniziative culturali siano sempre più inclusivi e accoglienti. La cultura cresce solo quando è condivisa. Il mio impegno per l’accessibilità nasce da una convinzione semplice: la cultura deve appartenere a tutti. Non può esserci cura delle persone senza cura dei loro diritti e il diritto alla partecipazione culturale è uno di questi per costruire una città che ascolti e rispetti i bisogni di ogni cittadino. Insieme possiamo fare molto e sono qui per confermare la mia piena disponibilità a continuare questo percorso. Grazie per la fiducia e per il dialogo che ogni giorno ci permette di crescere”.