Il meglio del Vintage arriva al Centro Fiere: ecco la prima edizione del Vintage Fest Grosseto

Grosseto. Il mondo dell’abbigliamento, del design, del collezionismo e della cultura d’epoca ha una nuova capitale: Grosseto.

Sabato 6 e domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 19 con orario continuato, il Centro Fiere del Madonnino ospiterà la prima, attesissima edizione del Vintage Fest Grosseto, un evento firmato da Ganzo! Eventi culturali, noto organizzatore di festival vintage di successo in Toscana e nel Nord Italia.

Dopo aver conquistato il pubblico di città come Pisa, Livorno, Empoli, Pistoia, Siena e Genova, il gruppo Ganzo! scommette sulla Maremma, per offrire un’esperienza esclusiva e di alta qualità per tutti gli amanti del mondo vintage e retrò, dai collezionisti ai cultori del second-hand e del consumo consapevole.

Un viaggio attraverso le decadi dello stile

Nelle intenzioni degli organizzatori, il Vintage Fest Grosseto non sarà un semplice mercatino, ma una vera e propria fiera-mercato che punterà sull’eccellenza e l’autenticità dei capi e degli oggetti esposti, accuratamente scelti da espositori di livello provenienti da tutta la penisola.

Acquistando il biglietto di ingresso di 4 euro, i visitatori del Fest avranno l’opportunità unica di scovare capi d’abbigliamento sartoriale, accessori iconici, dalle borse d’alta moda ai gioielli d’epoca, insieme a cd, vinili, stampe e rari pezzi di modernariato e design che hanno fatto la storia dell’arredo.

Secondo il format già consolidato, il Vintage Fest Grosseto vuole diventare un appuntamento fisso per il pubblico grossetano e toscano attento alla qualità e al valore intrinseco del Vintage, offrendo a tutti i partecipanti un ambiente vivace e informale, dove autenticità, storia e cultura si incontrano, per dare nuova vita a oggetti e vestiti che meritano di essere raccontati e indossati.

Oltre lo shopping: musica, cultura e atmosfera retrò

L’evento sarà inoltre arricchito da eventi collaterali di musica live e intrattenimento, che ricreeranno la magica atmosfera delle decadi passate, rendendo più piacevole e coinvolgente l’esperienza di acquisto.

Sabato 6 dicembre, alle 16.30, da non perdere la live band The Big Monkey – Live Band, un coinvolgente gruppo Rock and Roll e Blues che animerà il pomeriggio, mentre domenica 7 dicembre, dalle 16.30, ci sarà una lezione gratuita di danze Swing e dalle 17.30 Social Dance a cura di Vintage Society, il progetto dedicato alle danze Swing di Odissea 2001. Un tuffo nel passato dai ruggenti anni 20′ e agli scatenati anni 50′, ballando lindy hope, boogie woogie e charleston.

A questa edizione saranno presenti food-truck di livello, che faranno scoprire gusti autentici e vere ghiottonerie, tra hamburger di carne chianina, hot dog, patatine fritte, fritture di pesce, panini con salumi, panini con porchetta, patate farcite, mozzarella di bufala di alta qualità, birre artigianali e molto altro

Cadendo nel fine settimana del 6 e 7 dicembre, il Vintage Fest Grosseto si posiziona come l’appuntamento ideale per gli acquisti natalizi, perfetto per chi è alla ricerca di un regalo davvero unico e sostenibile, lontano dalla produzione di massa.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale e i canali di Ganzo Eventi Culturali: