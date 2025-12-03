“Christmas Swing”: il clarinetto di Giovanni Lanzini e i disegni di Dominga Tammone protagonisti

Ribolla (Grosseto). Prende il via venerdì 5 dicembre alle 21, nella chiesa parrocchiale di Ribolla, la rassegna “Suoni di Natale fra le antiche Pievi”, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Roccastrada in collaborazione con l’associazione Amici del Quartetto e le parrocchie del territorio.

Protagonisti della prima serata saranno il clarinetto di Giovanni Lanzini e le matite e i pastelli di Dominga Tammone che. con il loro spettacolo “Christmas Swing”, celebrano a ritmo di swing, di sketch e di fantasia la gioia del Natale, fra alcuni degli “standard” natalizi più conosciuti e una selezione di celeberrimi brani che spaziano tra America ed Europa.

Il concerto

Un programma estremamente simpatico e frizzante, ironico e giocoso che predispone l’animo dell’ascoltatore alla gioia delle festività. Infatti Giovanni Lanzini, al clarinetto e live electronics, e Dominga Tammone, con i propri sketch eseguiti dal vivo e proiettati sul grande schermo, daranno vita a un percorso leggero e piacevole, adatto a grandi e piccini, per avvicinarsi alle prossime festività spaziando dai classici della musica swing americana degli anni ’20 e ’30 fino ad arrivare ai jingle natalizi più conosciuti e alla musica che il grande cinema ha dedicato al Natale.

Venendo agli interpreti, Giovanni Lanzini è un docente, clarinettista e organizzatore musicale molto noto non solo a livello locale, ma anche internazionale, con alle spalle una carriera ultra quarantennale, nonché direttore artistico del festival “Music & Wine” appena concluso. Dominga Tammone è un’illustratrice-performer che trasforma ciò che vede in emozione su carta, in tempo reale. Con il suo live sketching rende ogni evento un’esperienza unica, catturando momenti autentici con uno sguardo artistico immediato e coinvolgente. Due ingredienti insomma che promettono uno spettacolo davvero da non perdere.

La rassegna “Suoni di Natale fra le Antiche Pievi” proseguirà poi il 13 dicembre (sempre alle 21) nella chiesa di San Niccolò a Roccastrada con le più belle melodie natalizie interpretate dal soprano Rebecca Brusamonti e dalla pianista Angiolina Sensale, mentre il gran finale è atteso per sabato 27 dicembre nella chiesa di San Michele Arcangelo a Sassofortino, con il Trio Lanzini formato da tutti i membri della nota “famiglia musicale” grossetana con Elisa al violino, Michele al violoncello e il padre Giovanni al clarinetto, con un accattivante Salotto musicale che spazierà dal repertorio classico fino all’Opera e all’Operetta.

Tutti i concerti, realizzati anche grazie alla collaborazione delle parrocchie di Ribolla, Roccastrada e Sassofortino, sono naturalmente ad ingresso gratuito.