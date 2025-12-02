“Mi piaccio così, non ho bisogno di droghe”: Comune e Farmacie comunali organizzano un incontro pubblico

Grosseto. Affrontare le proprie fragilità, riconoscere la caduta e trovare la forza della rinascita.

Con questo obiettivo, le Farmacie comunali riunite ed il Comune di Grosseto hanno deciso di promuovere l’incontro pubblico “Mi piaccio così, non ho bisogno di droghe. Caduta e rinascita”, in programma mercoledì 3 dicembre alle 9.00 alla biblioteca comunale Chelliana.

L’iniziativa è organizzata dalle Farmacie comunali di Grosseto, in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica istruzione e alle Politiche giovanili e con il supporto della biblioteca Chelliana e di Fondazione Grosseto Cultura.

Un evento che sottolinea, ancora una volta, l’attenzione delle Farmacie comunali riguardo l’attività di prevenzione e, più in generale, sui temi dalla forte valenza sociale. Già lo scorso anno la stessa iniziativa registrò un grande successo di partecipazione e di pubblico.

Nel corso della mattinata, dopo il saluto dell’assessore alla Pubblica istruzione e alle Politiche giovanili Angela Amante, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna aprirà i lavori introducendo il valore dell’impegno istituzionale nella prevenzione delle dipendenze.

Seguirà l’intervento del dottor Fabio Falorni, direttore dell’Uoc Farmacotossicodipendenze di Grosseto, che approfondirà il ruolo della consapevolezza e dell’educazione alla salute come strumenti di prevenzione.

Ampio spazio sarà dato agli interventi dei ragazzi, protagonisti di un dialogo pensato per far emergere vissuti, domande e punti di vista autentici. La chiusura dell’incontro sarà affidata al dottor Riccardo Marchini, psichiatra del Serd, che offrirà una riflessione conclusiva sugli aspetti clinici, sociali ed educativi legati al fenomeno delle dipendenze.

A coordinare l’incontro sarà Mauro Squarcia, presidente delle Farmacie comunali di Grosseto.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e rappresenta un momento di ascolto, informazione e confronto, con l’obiettivo di mettere al centro la persona e la sua capacità di rinascere attraverso un percorso virtuoso fatto di conoscenza, dialogo e sostegno.