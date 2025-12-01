Home Castiglione della PescaiaMaltempo: Bruna oltre 1,50 metri all’idrometro Lepri, aperto il Centro operativo comunale
Maltempo: Bruna oltre 1,50 metri all’idrometro Lepri, aperto il Centro operativo comunale

di Redazione
Grosseto. È pervenuta, da parte del servizio di piena sul fiume Bruna del Genio Civile della Regione Toscana, l’indicazione del superamento del livello di 1,50 metri all’idrometro Lepri.

In questo caso, seppur i dati che giungono al momento mostrino un’altezza idrometrica in diminuzione, il coordinatore del Centro operativo comunale di Grosseto, l’architetto Domenico Melone, sentito il sindaco e l’assessore competente, ha attivato il Coc, che rimarrà in vigore fino al cessare delle motivazioni per le quali è stato aperto, procedendo i titolari di funzione previsti ai rispettivi monitoraggi operativi di competenza.

