Home GrossetoLavoratori controllati con telecamere, Rifondazione Comunista: “No a ricatti e a violenza psicologica”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Lavoratori controllati con telecamere, Rifondazione Comunista: “No a ricatti e a violenza psicologica”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. Il circolo di Rifondazione Comunista di Grosseto esprime “la propria solidarietà e il sostegno ai lavoratori che, senza alcun consenso, venivano tenuti sotto controllo tramite videocamere di sorveglianza dal proprio datore di lavoro, pratica, questa del controllo a distanza dei dipendenti, assolutamente vietata e che rappresenta reato penale; tali azioni nulla hanno a che vedere nè con la sicurezza, nè con il sostegno alle attività lavorative, ma anzi rappresentano vere e proprie azioni di violenza psicologica e ricatto verso i propri dipendenti”.

“Uguale sostegno va ai lavoratori costretti in un’azienda agricola al nero in quanto privi di permesso di soggiorno, in questo caso occorre segnalare il problema del caporalato, sempre più allarmante nella provincia di Grosseto – termina Rifondazione Comunista -. Ben vengano quindi controlli e denunce in caso di irregolarità, ne chiediamo l’intensificazione e invitiamo a segnalare tutti i presunti casi di irregolarità nei confronti di lavoratori e lavoratrici”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Regione, Minucci: “Giani pensa ad allargare la Giunta,...

“Cancellare la storia”: nuovo appuntamento con “Incontri con...

“Capolavori d’arte e vino”: il Redigaffi di Tua...

Sorveglia i dipendenti a distanza con le telecamere:...

Incidente stradale: due persone ferite

“Parco aperto”: ecco gli eventi di dicembre nel...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: