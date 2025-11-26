Home Colline MetallifereTorna il Green Game: anche una scuola maremmana protagonista del concorso nazionale
Colline MetallifereScuolaScuola Grosseto

Torna il Green Game: anche una scuola maremmana protagonista del concorso nazionale

Il format, completamente gratuito per le scuole, è riservato agli Istituti secondari di secondo grado italiani

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto, Green Game, il format didattico ideato dai consorzi nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, è pronto a ripartire con la sua 13ª edizione, trasformando ancora una volta la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale in un’appassionante sfida a squadre.

Il format, completamente gratuito per le scuole, è riservato agli Istituti secondari di secondo grado italiani. Parallelamente, la versione “in presenza” del Green Game coinvolgerà oltre 50 scuole in Sardegna, confermando il modello che rende l’apprendimento non solo istruttivo, ma anche divertente!

Per la provincia di Grosseto scende in campo l’Iss “Bernardino Lotti” di Massa Marittima, realtà scolastica da sempre sensibile ai temi del riciclo e dell’educazione ambientale. Gli studenti e le studentesse prenderanno parte alla sfida nazionale del Green Game, confrontandosi con coetanei di tutta Italia. 

L’educazione ambientale è l’investimento più importante per il nostro futuro hanno dichiarato congiuntamente i consorzi -. Il Green Game, in questi anni di crescita costante della raccolta differenziata, ha dimostrato di essere un veicolo eccezionale per promuovere la cultura del riciclo responsabile. Il coinvolgimento di migliaia di studenti, insegnanti e famiglie sta trasformando concretamente il modo in cui la società civile percepisce l’impegno verso l’Agenda 2030

Il format alterna lezioni interattive condotte dai formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime, agenzia produttrice del format, a un quiz a squadre in cui velocità, attenzione alla lezione e lavoro in team trasformano la conoscenza in sana competizione. 

Le migliori classi di ogni scuola si contenderanno l’accesso alla finalissima Nazionale a Roma, dove sono in palio buoni per materiale didattico da 2.000 euro, 1.500 euro e 1.000 euro.

Chi prenderà il posto delle alunne e degli alunni della 2^C dell’Iis “Gentileschi” di Carrara, vincitori dell’edizione 2024-2025?

L’iscrizione e la partecipazione sono totalmente gratuite. Green Game è un progetto patrocinato dal Ministero dell’ambiente e delle sicurezza energetica.

Per seguire il tour in tempo reale è possibile visitare il sito web greengame.it e seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Bagno di Gavorrano illumina il Natale: raccolti 4.242...

“Suoni di Natale fra le antiche Pievi”: ecco...

“Stop alla violenza”: gli studenti realizzano elaborati contro...

Un nuovo campo multifunzionale nella frazione: inaugurazione con...

Muore ex preside dell’Istituto per geometri: il cordoglio...

Strage di Niccioleta, muore uno degli ultimi testimoni:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: