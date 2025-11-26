“Cancellare la storia”: nuovo appuntamento con “Incontri con le voci dell’archeologia”

Grosseto. Venerdì 28 novembre alle 16, nell’aula magna della Fondazione Polo universitario grossetano in via Ginori 43 si terrà la conferenza del ciclo “Incontri con le voci dell’archeologia” dal titolo: “Cancellare la storia”. L’evento è organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo universitario grossetano, Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena ed Associazione archeologica maremmana.

Relatore sarà Mara Sternini, professore associato di Archeologia classica al Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena, che introduce così l’incontro: “Tra la damnatio memoriae nel mondo romano e il revisionismo storico, tornato di moda in tempi recenti, molte sono le somiglianze, in particolare l’obiettivo di imporre una lettura degli avvenimenti più in sintonia con le scelte politiche del momento. Il fenomeno è osservabile anche dal punto di vista della storia dell’arte, come dimostrano la distruzione di monumenti e l’innalzamento di nuovi nei luoghi pubblici. Attraverso una serie di casi si cercherà di illustrare questo concetto partendo dall’età romana per arrivare ai giorni nostri”.

L’ingresso è libero e gratuito.