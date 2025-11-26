Regione, Minucci: “Giani pensa ad allargare la Giunta, ma intanto snobba la Maremma”

Grosseto. “La macchina politico-amministrativa della Toscana è già bloccata. E mentre la Maremma aspetta risposte concrete su infrastrutture, sanità, sicurezza idraulica e sviluppo, la Giunta Giani decide che la priorità è… aggiungere poltrone”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, commenta la proposta di modifica dello statuto regionale che eliminerebbe il limite degli otto assessori.

“Dopo il riconoscimento della Palestina, la seconda mossa della Giunta è stata quella di pensare a se stessa. Eliminare il vincolo degli otto assessori serve solo a tenere insieme una maggioranza divisa e litigiosa, dove l’unico collante è la distribuzione delle cariche. È la solita poltrona-terapia: quando si governa male, si aumenta il numero delle sedie per accontentare tutti”, afferma Minucci.

Ma il consigliere sposta subito il faro sulle ricadute territoriali: “La Maremma non ha bisogno di una Giunta più larga, ma di una Giunta più capace. Possiamo avere anche un ‘superassessore’, ma se l’Esecutivo non attiva le commissioni e blocca il Consiglio regionale nessuno può lavorare. Né i consiglieri, né gli assessori. E quindi, lo dico con ironia, rischiamo di avere un ‘superassessore’… super fermo.”

Il problema, evidenzia Minucci, riguarda il bilancio regionale:“A fine novembre non abbiamo ancora l’avvio dei lavori delle commissioni, inclusa quella fondamentale per il bilancio. Così si mette a rischio l’intera programmazione regionale e si rischia perfino l’esercizio provvisorio. Una Regione paralizzata non può dare risposte né alla Toscana, né alla Maremma, che invece avrebbe bisogno di interventi immediati e pianificati.”

“È inaccettabile che la maggioranza, troppo impegnata nella spartizione interna, non riesca a portare in aula le delibere essenziali. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare e a pretendere trasparenza, serietà e rispetto per i cittadini della nostra terra”, conclude Minucci.