Opere edili senza autorizzazione: sequestrata villetta con piscina con vista su Argentario e Giglio

I militari hanno denunciato alla Procura di Grosseto due cittadini stranieri

Grosseto. Nel corso dei controlli del territorio, in particolare nelle aree di campagna, i Carabinieri Forestale del Nucleo di Scansano e del Nipaaf di Grosseto hanno scoperto un terreno sul quale erano in corso di realizzazione numerosi manufatti privi dei titoli autorizzativi previsti. Un’area panoramica e di pregio naturalistico nella quale erano in corso di costruzione e ristrutturazione una villetta con dependance, tutto corredato da opere di sistemazione esterne, muretti di perimetro rampe e piazzali. 

A servizio della villetta era in corso di costruzione anche una piscina “a sfioro” dalla quale era perfettamente godibile un panorama di pregio, vista mozzafiato sull’Argentario e sull’Isola del Giglio.

I militari hanno denunciato alla Procura di Grosseto due cittadini stranieri, il Gip ha ritenuto di emettere la misura cautelare del sequestro preventivo degli immobili in modo tale che il reato non venisse portato ad ulteriori conseguenze. 

Tutti gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza divenuta irrevocabile.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: