“Sante donnacce”: al Teatro degli Industri una serata di ironia e riflessione

Grosseto. Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con un appuntamento speciale dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Martedì 25 novembre, al Teatro degli Industri alle 21.00, andrà in scena “Sante donnacce”, scritto e interpretato da Maria Cassi, con Leonardo Brizzi al pianoforte. Una produzione Compagnia Maria Cassi / Giallo Mare Minimal Teatro, realizzata in collaborazione con Artemisia. I biglietti sono disponibili su https://comunegrosseto.ticka.it/ e dalle 19.00 al botteghino degli Industri il giorno dello spettacolo.

Lo spettacolo

Con la sua inconfondibile cifra comica, ironica e profondamente umana, Maria Cassi dà voce alle storie di donne che hanno affrontato la violenza, restituite attraverso scritti, riflessioni e poesie capaci di toccare temi delicati senza mai rinunciare alla leggerezza intelligente che da sempre contraddistingue la coppia artistica Cassi–Brizzi.

Le musiche originali, eseguite dal vivo al pianoforte da Brizzi, diventano una presenza scenica parallela: dialogano con le parole, sottolineano i silenzi, accarezzano i pensieri e amplificano le emozioni, rendendo ogni momento ancora più intenso e vibrante.

“Sante Donnacce” è uno spettacolo che fa ridere e riflettere, non per sarcasmo ma per amore verso la vita e l’umanità. Una serata che invita il pubblico a guardare con sensibilità rinnovata alle storie delle donne e alla loro forza.