Studi medici, Marconi replica a Mazzocco: “Polemiche strumentali, risposta concreta per i cittadini”

Massa Marittima (Grosseto). “Ancora una volta il consigliere Mazzocco ha travisato la ratio che sta dietro alla scelta della V Commissione consiliare ‘Sanità’, dando un’interpretazione distorta e volutamente strumentale della realtà”. A dichiararlo è il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi.

“Per fare chiarezza: la decisione della Multiservizi, partecipata del Comune, di aprire degli ambulatori nella farmacia comunale, nasce da un preciso indirizzo politico che è stato espresso dalla V Commissione, a cui i due consiglieri del gruppo Mazzocco sindaco hanno scelto di non partecipare, che è quello di ampliare l’offerta sanitaria specialistica sul territorio, in modo da permettere alla popolazione, sempre più anziana, di trovare specialistiche mediche sul posto, evitando che migri altrove come accade ora – continua il sindaco -. In questi studi medici, infatti, non sono previsti specialisti che si trovano in concorrenza con quelli dell’ospedale, confermando che l’obiettivo è quello di completare l’offerta”.

“L’amministrazione comunale – prosegue il sindaco – non sta speculando, né trasformando il pubblico in impresa privata: sta facendo esattamente il contrario, ovvero interviene dove il sistema sanitario pubblico, per ragioni ormai note e diffuse in tutta Italia, al momento non riesce a coprire una serie di servizi che sono invece richiesti dalla popolazione. Lo sa bene chi è costretto a spostarsi a Follonica e Grosseto nel migliore dei casi, o addirittura a Siena o Arezzo, anche solo per una visita di controllo, spendendo per il professionista, ma anche per il viaggio. La libera scelta esiste nella sanità e non possiamo costringere nessun professionista a trasferirsi qui, ma possiamo creare delle condizioni che ci rendano attrattivi”.

“L’apertura degli studi medici da affittare ai privati è una risposta concreta a un bisogno reale – dichiara ancora Irene Marconi -. Nel contempo, il Comune si impegna a percorrere la strada per convenzionare la struttura con l’Usl Sud Est, come è chiaramente scritto nel verbale della V Commissione, dove sono riportate anche regole ben precise: sei mesi di gratuità per avviare il servizio rapidamente con un successivo periodo di affitto agevolato con l’obbligo per i professionisti di applicare tariffe calmierate. Inoltre, il bando indica quali professioni mediche sono richieste. È evidente che non c’è speculazione, ma la volontà di favorire i cittadini che trovano servizi vicino a casa a costi contenuti.”

“Sul tema della neuropsichiatria infantile invece – spiega il sindaco – mi trovo allineata con Mazzocco. La carenza di neuropsichiatri è nazionale, regionale e provinciale. In provincia di Grosseto pesa la carenza del professionista, con la conseguenza di lunghe liste d’attesa e inevitabili tempi lunghi nelle certificazioni, che mettono in difficoltà la scuola, le famiglie e i piccoli pazienti. A proposito di questa carenza, sulla strategica nazionale delle aree interne, la sub-area Colline Metallifere si è mossa proponendo un progetto, in collaborazione con il Coeso, per la riattivazione di alcuni servizi decentrati e capillari proprio sui territori disagiati, in particolar modo il servizio di sportello psichiatrico, che manca a Massa Marittima da quando è stato chiuso il reparto di psichiatria, e il servizio di sportello ostretrico-ginecologico.

Quindi le amministrazioni comunali, tutte, si stanno muovendo per risolvere il problema della mancanza di servizi e si interrogano su come agire per riportarli sui territori, andando a ricercare risorse e opportunità proprio per ridurre il disagio di chi abita in aree decentrate e spopolate. Ci auguriamo che i nostri progetti portino presto risposte positive e continuiamo a lavorare a stretto contatto con l’azienda per monitorare, tutelare e promuovere i servizi sul nostro territorio. Il tema della neuropsichiatria infantile, su cui anch’io esprimo la mia preoccupazione, è un argomento che porterò all’attenzione della Commissione, insieme ad altri che stiamo approfondendo, in attesa di incontrare l’assessore regionale Monia Monni, neo nominata proprio con la delega alla sanità”.