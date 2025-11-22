La Lega elegge i nuovi segretari di sezione: “Pronti a ripartire e a riconquistare gli elettori”

Grosseto. Oltre 100 tesserati si sono recati questa mattina nella sede provinciale della Lega, in via Ferrucci a Grosseto, per partecipare ai congressi delle sezioni intercomunali.

A presiedere i lavori congressuali è stata l’onorevole Tiziana Nisini, in qualità di presidente dei congressi.

“L’affluenza registrata e il clima di coesione che ha caratterizzato tutta la mattinata rappresentano un segnale forte e incoraggiante: un momento autentico di partecipazione democratica, che testimonia il radicamento della Lega sul territorio e la volontà dei militanti di contribuire in prima persona al percorso politico del movimento – dichiara il commissario provinciale della Lega, Andrea Maule -. I quattro segretari di sezione sono stati eletti per acclamazione, all’unanimità dei presenti, così come i membri dei rispettivi direttivi, scelti senza alcun indugio dai congressisti. Un risultato che conferma la compattezza e la chiarezza del progetto politico della Lega maremmana”.

“Con la giornata odierna si completa l’iter di rinnovo delle quattro sezioni intercomunali, nelle prossime settimana sarà rinnovata anche la sezione di Follonica – termina Maule –. Il percorso congressuale proseguirà a breve con la convocazione del congresso provinciale, che porterà all’elezione del nuovo segretario e del direttivo della Lega di Grosseto”.

“Finalmente questa mattina siamo arrivati ai congressi della provincia di Grosseto – aggiunge l’onorevole Tiziana Nisini -. Tutti e quattro i segretari sono stati eletti per acclamazione. In Maremma c’è molta voglia di ripartire e abbiamo sottoscritto delle nuove regole per l’organizzazione del partito. Io sono stata eletta in parlamento ad Arezzo, ma a Grosseto ho molti amici e mi sento a casa. Ringrazio chi ha portato avanti la Lega nei momenti difficili attraversati anche in questo territorio”

Esito dei congressi di sezione

Sezione Grosseto

Segretario: Riccardo Megale

Direttivo: Arturo Bartoletti, Gino Tornusciolo, Luca Grisanti, Sara Minozzi, Simona Bertelli, Stefano Rispi

Sezione Amiata

Segretario: Gilberto Alviani

Direttivo: Alberto Lazzeretti, Luca Jacopo Salvadori

Sezione Alta Maremma

Segretario: Paolo Pazzagli

Direttivo: Roberto Vegni, Patrizia Cagneschi, Franca Gramola

Sezione Colline dell’Albegna

Segretario: Walter Capitani

Direttivo: Marco Noferi, Alexandru Atodiresei

I commenti dee nuovi segretari

“Avevamo bisogno di fare chiarezza all’interno del partito – sottolinea Riccardo Megale, neo segretario di Grosseto e assessore comunale -. Ringrazio la Lega per aver scelto i tesserati di lungo corso per far ripartire il Carroccio nel capoluogo maremmano. Le elezioni regionali rappresentano una fase chiusa, anche se nessuno dei candidati in provincia di Grosseto faceva parte della Lega. Adesso, bisogna tornare a parlare di territori, a Grosseto è necessario riprendere la consapevolezza e la legittimità di essere il comune capoluogo di provincia. Dobbiamo portare avanti temi importanti con l’esperienza di amministratori che abbiamo acquisito in questi anni. Adesso devono prevalere i contenuti e dobbiamo tornare a confrontarci con gli elettori. Sentiamo un forte senso di appartenenza ai territori e non dobbiamo farci rappresentare da persone esterne. Nei momenti difficili, siamo stati lucidi e compatti per il bene del partito”.

“Adesso servono fatti e non parole – dichiara Walter Capitani, neo segretario della sezione Colline dell’Albenga -: la Lega è andata sempre in questa direzione. Lavoro, umiltà e rispetto per gli elettori devono essere i nostri capisaldi. Abbiamo attraversato un momento difficile e adesso stiamo ricostruendo il partito con un gruppo coeso. Sono convinto che la nostra percentuale in termini di consensi tornerà a crescere”.

“Ringrazio la mia sezione e i miei militanti per la fiducia – aggiunge Paolo Pazzagli, neo segretario della sezione Alta Maremma -. Abbiamo fatto un percorso impegnativo, ora bisogna riconquistare la fiducia dei territori e recuperare quel consenso che avevamo fino a qualche anno fa. Dobbiamo avere spirito di sacrificio e credere nelle nostre idee”.

“Gilberto Alviani farà ripartire il nostro gruppo – dichiara Luca Jacopo Salvadori, a nome del neo segretario della sezione Amiata, impossibilitato a partecipare alla conferenza stampa di presentazione dei nuovi segretari a causa di impegni di lavoro -. Mi auguro che il nostro lavoro possa ottenere gli stessi risultati del 2019, quando abbiamo vinto le elezioni a Castel del Piano. Siamo già al lavoro per proporre un progetto vincente per le prossime elezioni amministrative sull’Amiata nel 2029. Siamo un gruppo giovane, che porterà buoni frutti in futuro”.