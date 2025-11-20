Home Cultura & Spettacoli“Ragazzo”: Sacha Naspini presenta il suo nuovo romanzo
“Ragazzo”: Sacha Naspini presenta il suo nuovo romanzo

L'iniziativa è in programma sabato 22 novembre

di Redazione
Grosseto. La Libreria Mondadori del centro storico di Grosseto annuncia la presentazione del nuovo libro di Sacha Naspini, “Ragazzo” (Edizioni E/O).

L’incontro si terrà sabato 22 novembre alle 17.30 al Museo di storia naturale della Maremma (strada Corsini 5, Grosseto).

Ingresso libero.

Il libro

“Ragazzo” racconta la storia di Giacomo e Matteo, due amici cresciuti in un quartiere difficile e alle prese con l’impatto con il liceo, tra desiderio di riscatto, fragilità e ricerca della propria identità.

L’autore

Sacha Naspini (Grosseto, 1976) è uno degli scrittori italiani più riconosciuti per la sua capacità di intrecciare tensione narrativa ed emozione. Pubblicato anche all’estero, ha conquistato pubblico e critica con titoli come “Le case del malcontento” e “Ossigeno”. La sua scrittura, intensa e profonda, esplora spesso i legami familiari, le ferite dell’adolescenza e le complessità dell’animo umano.

