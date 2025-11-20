“PROspettive”: nuovi appuntamenti con i workshop di danza contemporanea

Follonica (Grosseto). Nuovi appuntamenti con i workshop di danza contemporanea di “PROspettive”.
Il workshop si terrà negli spazi dedicati ad arte e cultura all’interno del complesso dell’ex Ilva, a Follonica:
- sabato 22 novembre, dalle 14.30 alle 19.30;
- domenica 23 novembre, dalle 9.30 alle 14.30.
Per informazioni su costi e iscrizioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mail danielaborghini.performare@gmail.com.
Sono previsti pacchetti e sconti per i residenti.
Informazioni sulla location: il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica si trova nell’ex villaggio fabbrica dell’ex Ilva.