“PROspettive”: nuovi appuntamenti con i workshop di danza contemporanea

Ecco il calendario degli appuntamenti

di Redazione
Follonica (Grosseto). Nuovi appuntamenti con i workshop di danza contemporanea di “PROspettive”.

Il workshop si terrà negli spazi dedicati ad arte e cultura all’interno del complesso dell’ex Ilva, a Follonica:

  • sabato 22 novembre, dalle 14.30 alle 19.30;
  • domenica 23 novembre, dalle 9.30 alle 14.30.

Per informazioni su costi e iscrizioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mail danielaborghini.performare@gmail.com.

Sono previsti pacchetti e sconti per i residenti.

Informazioni sulla location: il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica si trova nell’ex villaggio fabbrica dell’ex Ilva.

