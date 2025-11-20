Prevenire la violenza di genere: il collettivo Women Talking organizza un sit-in

Grosseto. “È di pochi giorni fa la notizia che il Ministro dell’Istruzione Valditara ha deciso di ritirare dalla legge ‘Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico’ l’emendamento che vietava l’educazione affettiva nelle scuole medie, mantenendo il divieto per asili e scuole elementari”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il collettivo Women Talking di Grosseto.

“Allo stato attuale, nonostante l’educazione sessuo-affettiva sia già una realtà che sta dando ottimi frutti in gran parte dei Paesi europei, in Italia non è inserita ufficialmente nei programmi scolastici e gli istituti illuminati che decidono di offrirla si trovano davanti a mille difficoltà burocratiche, dovendo ricorrere ad attività extracurricolari il cui svolgimento sarà reso ancora più difficoltoso dal ddl anche nelle scuole in cui non sussiste un esplicito divieto – continua la nota –. Inoltre, se approvato, il disegno di legge limiterà l’educazione sessuale ai soli aspetti biologici del tema, un approccio che la maggior parte degli esperti considera obsoleto e insufficiente a garantire la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate e della violenza sessuale e di genere. Il 19 novembre, per di più, è stata approvata dalla Camera dei Deputati la proposta di modifica dell’articolo 609 bis, introducendo il principio di ‘consenso libero e attuale’ come elemento centrale per definire il reato di violenza sessuale. Ancora una volta, affinché il testo di legge non rimanga lettera vuota, va necessariamente accompagnato ad un lavoro sociale e culturale che permetta di comprendere e interiorizzare cosa è il consenso, come si esprime e riconosce”.

“La violenza e soprattutto la violenza di genere affonda le radici nelle gerarchie, negli stereotipi, nei rapporti di potere che impariamo fin da piccoli, per questo non basta cambiare le leggi per renderci libere e liberi dalla paura – prosegue il comunicato -. Per questo abbiamo deciso di dedicare la piazza di quest’anno al tema della prevenzione e ne parleremo con l’associazione Olympia de Gouges, centro antiviolenza di Grosseto; Lucia Cortecci, psicologa psicoterapeuta; Giulia Pieraccini, insegnante e attivista del collettivo Women talking; Gabriella Capone, avvocata e componente della Commissione pari opportunità provinciale; Benedetta Galeotti, Rachele Bocci e Anna Iacci, ex studentesse di istituti superiori. Abbiamo scelto un sit-in perché sentiamo la necessità di fermarci e prenderci uno spazio collettivo per parlare di cultura, formazione, strumenti reali di cambiamento e riconoscersi parte di una stessa lotta che mira a spezzare il ciclo della violenza prima che diventi cronaca nera”.

“Domenica 23 novembre, dalle 15.30, unisciti a noi in piazza Dante, Grosseto, portando coperte e cuscini per sedersi e un cartello con su scritto come vorresti cambiare questo Paese – termina la nota -. Alla fine degli interventi programmati il microfono sarà aperto per chiunque vorrà condividere un vissuto o una riflessione con tutta la piazza”.