La Lega convoca i congressi di sezione: “Ripartiamo dal confronto e dalla partecipazione”

Grosseto. Nei giorni scorsi il commissario provinciale della Lega Grosseto, Andrea Maule, ha incontrato sostenitori e militanti in una lunga riunione svoltasi nella sede provinciale di via Ferrucci a Grosseto.

È stata un’occasione di confronto e di partecipazione, durante la quale si è discusso apertamente delle recenti vicende che hanno interessato la Lega grossetana e, più in generale, la Lega Toscana. Nel corso dell’incontro, il commissario Maule ha annunciato l’imminente convocazione dei congressi di sezione, che porteranno all’elezione dei nuovi segretari e dei direttivi delle sezioni intercomunali del territorio.

“Sarà un passaggio di grande valore politico e democratico – ha sottolineato Maule che consentirà al partito di individuare i volti e le energie chiamate a guidare la Lega verso il futuro, rafforzando il radicamento sul territorio e preparando i prossimi appuntamenti elettorali”.

I congressi delle sezioni intercomunali di Grosseto, Amiata, Alta Maremma e Colline dell’Albegna si svolgeranno nella mattinata di sabato 22 novembre. L’unica sezione che non andrà immediatamente a congresso sarà quella di Follonica, ma il percorso congressuale verrà completato già all’inizio del nuovo anno.

“Inoltre, ed è un passaggio politico rilevante, la Lega Grosseto può affermare con ragionevole certezza che entro la fine dell’anno i militanti dell’intera provincia saranno chiamati ad eleggere il nuovo segretario provinciale e il relativo direttivo – si legge in una nota nota del partito. Un segnale chiaro: la Lega maremmana torna a correre su ogni territorio, torna a rimettere al centro i propri iscritti, la partecipazione democratica e il rapporto diretto con i cittadini. Dal confronto tra il commissario e i presenti è emersa anche la ferma volontà di ribadire all’elettorato che nel Consiglio comunale di Grosseto la Lega è rappresentata da un solo consigliere comunale, Gino Tornusciolo, l’unico legittimato ad agire e a parlare in nome e per conto del partito di Matteo Salvini”.

La Lega Grosseto conferma infine il proprio impegno “a lavorare con unità, coerenza e spirito di squadra, proseguendo un percorso politico fondato sul rispetto reciproco, sul radicamento territoriale e sulla partecipazione attiva dei propri iscritti e amministratori”.

