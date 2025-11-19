Home Amiata“Qualcuno vuole fare colazione?”: la commedia in scena al Teatro degli Unanimi
“Qualcuno vuole fare colazione?”: la commedia in scena al Teatro degli Unanimi

Lo spettacolo è in programma sabato 22 novembre

di Redazione
Arcidosso (Grosseto). Prosegue la rassegna “Autunno a Teatro” 2025 al Teatro degli Unanimi di Arcidosso, con il ritorno sul palcoscenico della storica compagnia locale NéArte NéParte, che sabato 22 novembre, alle 21.15, porterà in scena la commedia brillante “Qualcuno vuole fare colazione?” di Derek Benfield.

A nove anni dall’ultima partecipazione alla rassegna, la compagnia arcidossina torna davanti al proprio pubblico con un testo frizzante e ricco di equivoci, già rappresentato con successo nello stesso teatro lo scorso marzo.

La trama

È un anonimo e nebbioso venerdì sera quando, nella casa di Shirley e Gilbert – interpretati da Irene e Mario Malinverno – si scatena un inatteso via vai di personaggi, situazioni intricate e sorprese tutt’altro che tranquille.

In scena troviamo:

  • un’amica di famiglia (Ilaria Bravi) coinvolta in una cena clandestina con un istruttore di squash (Alessandro Bettazzi);
  • un romantico amante (Fabio Morganti) con un mazzo di fiori ormai avvizziti;
  • una hostess della Lufthansa (Lucy Greco) pronta a stappare una bottiglia di champagne e altrettanto pronta a riscaldare un letto… che non sembra mai scaldarsi.

La fitta nebbia che avvolge la serata complica ulteriormente gli intrecci e moltiplica i malintesi, fino a condurre i personaggi a una confusa mattina successiva, in cui – forse – solo una buona colazionepotrà aiutare a riordinare le idee e sciogliere l’intricata matassa.

Il cast e la regia

Sul palco: Irene Malinverno, Ilaria Bravi, Lucy Greco, Fabio Morganti, Alessandro Bettazzi e Mario Malinverno.

La regia è affidata a Mario Malinverno, con la collaborazione artistica di Miriam Camarri.

Biglietti

Intero: € 12,00

Ridotto: € 8,00 (minorenni e studenti delle scuole superiori)

Prenotazioni

È consigliata la prenotazione al: 347.9081631 (Irene) La biglietteria aprirà alle ore 21.00 del giorno dello spettacolo.

