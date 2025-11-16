Home Colline MetallifereGiornata nazionale degli alberi: il Rotary dona 34 alberi per il parco naturale della scuola
Giornata nazionale degli alberi: il Rotary dona 34 alberi per il parco naturale della scuola

L'iniziativa è in programma venerdì 21 novembre

di Redazione
Massa Marittima (Grosseto). In occasione della Giornata nazionale degli alberi, venerdì 21 novembre, alle 15.30, verrà inaugurato il nuovo parco naturale presso l’Istituto comprensivo Don Curzio Breschi di Massa Marittima. L

’iniziativa è promossa dal Rotary Club di Massa Marittima, con una sovvenzione del Distretto Rotary 2071 – The Rotary Foundation, che ha annoverato il progetto tra i District Grants, e con la preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale di Massa Marittima. 

Il progetto

Il progetto nasce da un profondo impegno per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio e il Distretto Rotary 2071, che sostiene e coordina l’azione dei Club, promuove e favorisce la realizzazione di iniziative come questa, capaci di rispondere ai bisogni delle comunità locali e di diffondere i valori di servizio, solidarietà e attenzione al territorio. 

Con la consapevolezza che siamo ospiti su questa Terra e che è nostro dovere preservarla per le generazioni future, è stata individuata dal Rotary Club di Massa Marittima, grazie alla disponibilità del Comune, un’area verde di circa 4.000 mq, situata in prossimità della scuola primaria e dell’infanzia Don Curzio Breschi.

L’obiettivo è la realizzazione di un polmone verde nel cuore del tessuto urbano, attraverso la piantumazione di ben oltre 34 alberi di cui un Ginkgo biloba, denominato anche albero della vita e della pace, aceri, cercis detti alberi di Giuda, albatri e numerose piante aromatiche autoctone, al fine di ripristinare gli ecosistemi locali e ricreare un habitat naturale per uccelli, insetti e piccole creature. 

L’amministrazione comunale ha contribuito attivamente mettendo a disposizione l’area di intervento, la manodopera e i mezzi per la piantumazione. Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento dei bambini delle scuole, che parteciperanno alle attività di piantumazione e potranno in futuro utilizzare il parco come spazio educativo all’aperto.

Il parco naturale dell’Istituto Don Curzio Breschi rappresenta un segno concreto dell’impegno rotariano per la sostenibilità e la cura dell’ambiente, un progetto che unisce istituzioni, cittadini e nuove generazioni in un comune obiettivo di tutela e rispetto del pianeta. Gli alberi sono vita e ossigeno per tutti noi.

