Palazzetto dello sport: conclusione dei lavori poi l’incontro con le associazioni

Orbetello (Grosseto). In fase di ultimazione l’intervento di manutenzione straordinaria all’interno del palazzetto dello sport di Orbetello e la prossima settimana si terrà in Comune l’incontro con le associazioni sportive per l’assegnazione delle strutture.

Domani (lunedì 17 novembre) si concluderanno definitivamente i lavori che, nei mesi scorsi, si sono tenuti nel palazzetto dello sport di Orbetello, che hanno richiesto più tempo del previsto in quanto si sono aggiunte delle migliorie in corso d’opera non pianificate nel progetto iniziale

«Finalmente ci siamo – annuncia il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, dalle proprie pagine social –, lunedì (17 novembre, ndr) termineranno i lavori di manutenzione straordinaria nel palazzetto dello sport a Neghelli. I lavori, oltre che la copertura, hanno interessato anche il parquet, rimesso praticamente a nuovo. Un ringraziamento agli uffici Lavori pubblici e al delegato Roberto Berardi, che hanno seguito l’importante intervento da circa mezzo milione di euro, finanziato con mutuo ad interessi zero. Martedì avranno inizio le pulizie interne della struttura sportiva».

Oltre alla ristrutturazione della copertura e all’acqua calda sanitaria, perciò, l’intervento di manutenzione straordinaria ha interessato anche la pavimentazione e presto la struttura sarà nuovamente a disposizione delle scuole e delle associazioni sportive del territorio, tanto che l’assessore Poccia ha già previsto un incontro:

«Martedì (18 novembre, ndr), inoltre – aggiunge il sindaco -, l’assessore allo sport Ivan Poccia terrà con i propri uffici la riunione con le società sportive per l’assegnazione delle strutture sportive, tra cui anche il palazzetto dello sport, che sarà cosi nuovamente a disposizione della scuola e delle società».