Taglio degli alberi: Grosseto Città Aperta organizza una conferenza pubblica e lancia iniziativa su verde urbano

Grosseto. Martedì 18 novembre, alle 11.30 in piazza Donatello, Grosseto Città Aperta terrà una conferenza stampa, aperta alla cittadinanza, per fare il punto sul caso del maxi piano di abbattimenti di alberi deliberato dal Comune.

“Un’operazione che prevede il taglio di oltre duecento alberature nel corso delle prossime settimane, che ha scosso l’intera comunità grossetana e rischia di trasfigurare il volto della città – spiega Carlo De Martis, capogruppo di Grosseto Città Aperta in Consiglio comunale -. Non per caso la conferenza stampa, alla quale sono state invitate le associazioni ambientaliste, si terrà in piazza Donatello, un’isola di verde e di ombra che, al pari di altre aree della città, secondo le previsioni dell’amministrazione comunale sarà presto interessata da molteplici abbattimenti.

“Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i risultati degli accertamenti e delle valutazioni sul piano di abbattimenti eseguite dal tecnico incaricato da Grosseto Città Aperta, il dottore forestale Luigi Sani, membro dell’International Society of Arboriculture e docente in ‘Biomeccanica e valutazione di stabilità degli alberi’ alle Università di Firenze, Padova e Pisa – continua De Martis –. Saranno inoltre forniti alla cittadinanza aggiornamenti sull’iter amministrativo e operativo degli abbattimenti e sulla loro esecuzione, di modo da colmare il silenzio e l’assenza di trasparenza dell’amministrazione comunale”.

“La conferenza stampa sarà anche l’occasione per lanciare una campagna di monitoraggio del verde urbano, sul modello della citizen science, con il duplice obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza, rendendola parte attiva nella cura del nostro patrimonio arboreo e far sì che il verde urbano divenga un tema prioritario nelle scelte politiche di chi amministra la nostra comunità – termina De Martis -. La cittadinanza è invitata a partecipare