“Tessere Fig e cappuccino”: i giovani di Forza Italia organizzano un’iniziativa dedicata al tesseramento

Grosseto. ragazzi di Forza Italia Giovani della provincia di Grosseto invitano tutti i giovani interessati alla vita politica e civile del territorio a partecipare a “Tessere Fig e cappuccino”, una mattinata dedicata al tesseramento 2025 e all’incontro con i rappresentanti del movimento giovanile azzurro.

L’iniziativa si terrà sabato 15 novembre dalle 10.00 presso il Bar Mimì e Cocò, in corso Carducci 4 a Grosseto, e sarà un’occasione informale per conoscere da vicino l’attività di Forza Italia Giovani, confrontarsi con i rappresentanti locali e comprendere come poter contribuire in maniera attiva alla politica e al futuro della propria comunità.

Saranno presenti: Cesare Spinelli, responsabile provinciale di Forza Italia Giovani Grosseto ed assessore del Comune di Scarlino, Ludovico Baldi, consigliere comunale di Grosseto.

«Vogliamo offrire ai giovani grossetani – spiegano i due rappresentanti – un momento di incontro, dialogo e partecipazione, in cui la politica torni ad essere vicina alle persone, semplice e concreta, proprio come un caffè condiviso tra amici. L’invito è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze che desiderano avvicinarsi al mondo di Forza Italia Giovani e contribuire con entusiasmo e idee nuove alla crescita del territorio».