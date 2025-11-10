Cinque interventi in contemporanea di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in due comuni

Grosseto. Scansano e Magliano in Toscana, cinque interventi sulla condotta idrica di adduzione.

Nella giornata di giovedì 13 novembre Acquedotto del Fiora (AdF) sarà al lavoro per cinque interventi in altrettanti punti della condotta situati nelle località Fosso Inferno e Carbone, a Scansano, e in località Colle di Lupo, a Magliano in Toscana. Saranno coinvolti un totale di 18 persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

I lavori

I lavori avranno inizio alle 8 e termineranno salvo imprevisti intorno alle 15: il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente intorno alle 20 dello stesso giorno.

L’interruzione del flusso interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nelle località Aia Bruciata, Castagneta, Ripacci, Colancesco, Buriano, Aia Nova, Colle di Lupo, Consorzio Aquilaia, nel comune di Scansano, e nelle località Pereta Est, Montirozzo, Arcione, Tombara, Granatelle, Sant’Andrea, Consorzio Aquilaia, nel comune di Magliano in Toscana.

Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.