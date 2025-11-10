Home Cultura & Spettacoli“Autodifesa di Caino”: lo spettacolo di Camilleri in scena al Teatro Fonderia Leopolda
L'iniziativa è promossa dalla Commissione comunale pari opportunità

Follonica (Grosseto). La Commissione pari opportunità del Comune di Follonica promuove lo spettacolo “Autodifesa di Caino”, di Andrea Camilleri, reading teatrale con Giacomo Moscato (voce recitante) e musiche dal vivo a cura di Paolo Mari (chitarra) e Giovanni Lanzini (clarinetto), in programma al Teatro Fonderia Leopolda mercoledì 19 novembre alle  21.

Un monologo potente e provocatorio che dà voce a Caino, simbolo universale della colpa, per indagare le zone più complesse della responsabilità individuale, della giustizia e della coscienza umana.

“Lo spettacolo ‘Autodifesa di Caino’ rappresenta un’occasione di alto valore culturale e civile per la nostra città – afferma l’assessore alle pari opportunità Azzurra Droghini -. L’impegno per la promozione di queste tematiche non può limitarsi alle aule istituzionali, ma deve radicarsi nella comunità. Iniziative come questa ci ricordano che la lotta alle discriminazioni e alla violenza passa necessariamente attraverso la cultura e la sensibilizzazione di tutti i cittadini.”

Lo spettacolo rientra tra le iniziative promosse dalla Commissione per sensibilizzare la cittadinanza ai temi dei diritti, della non violenza e dell’inclusione, attraverso il linguaggio coinvolgente del teatro.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. La cittadinanza è invitata a partecipare.

