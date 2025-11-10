“La Destra e le donne. Da Mussolini a Giorgia Meloni”: la giornalista Sara Lucaroni presenta il suo libro

Orbetello (Grosseto). “La Destra e le donne. Da Mussolini a Giorgia Meloni” (2025) è il titolo del libro di Sara Lucaroni che l’Anpi Costa d’Argento presenta venerdì 14 novembre alle 18 nella sala dell’ex Frontone di Orbetello.

Laureata in filosofia a Firenze, la giornalista Sara Lucaroni è nota per le sue indagini approfondite e reportage sui diritti umani, sulle questioni mediorientali e per il suo impegno antifascista. Lucaroni ha scritto per importanti riviste, come l’Espresso ed Avvenire, ed ha lavorato in televisione con reti come Sky Tg24 e Rai 3. Ha vinto il premio Carlo Azeglio Ciampi “Schiena dritta” per il “Il buio sotto la divisa” (2021) ed ha conseguito il Premio come miglior opera prima al Festival internazionale del libro di Etnabook.

Con l’autrice dialogheranno due donne esperte della storia del genere e sostenitrici dei diritti delle donne: Luciana Rocchi, professoressa di storia e filosofia, fondatrice ed ex-direttrice dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell´Età contemporanea (Isgrec), e Sabrina Gaglianone, presidente di Olympia de Gouges.

Moderatore del dibattito è Marco Sabatini, vicepresidente dell’Anpi Costa d’Argento.