Home AttualitàEmergenza freddo: il Cisom lancia una raccolta di coperte per i senza dimora
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Emergenza freddo: il Cisom lancia una raccolta di coperte per i senza dimora

L'iniziativa è in programma domenica 9 novembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 79 views

Grosseto. Con l’arrivo dell’inverno e il conseguente abbassamento delle temperature, il gruppo di Grosseto del Cisom – Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta – rinnova il suo impegno a favore delle persone fragili e senza fissa dimora, organizzando una giornata dedicata alla raccolta di coperte e indumenti caldi.

Il gruppo Cisom invita la cittadinanza a contribuire donando coperte, cappotti, sacchi a pelo in buono stato e puliti, oltre a guanti, berretti e sciarpe.

“Ogni gesto può fare la differenza – sottolineano i volontari e ci permette di intervenire con maggiore efficacia nei confronti di chi vive in condizioni di estrema vulnerabilità”.

Il capogruppo Federico Lazzerini annuncia l’iniziativa: “Domenica 9 novembre vi aspettiamo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 nel piazzale della parrocchia San Giovanni Battista Cottolengo di Grosseto. I nostri volontari saranno presenti per raccogliere il materiale donato”.

Il Cisom Grosseto è attivo sul territorio maremmano non solo nelle principali operazioni di Protezione Civile, ma anche nel servizio quotidiano ai poveri e ai malati, in linea con i valori del sovrano militare Ordine di Malta, ordine religioso laicale della Chiesa cattolica fondato nel 1113.

Durante l’inverno, l’unità di strada del Cisom, che fa parte del più ampio progetto “Abitare la notte“, distribuisce coperte, indumenti, bevande e pasti caldi, offrendo anche supporto sanitario in collaborazione con Caritas, Isaia Sociale, L’atra città, Azione Cattolica e Misericordia.

Per informazioni e contatti: Cimo – Gruppo Grosseto – Via Castiglionese 53, a Grosseto
E-mail: gruppo.grosseto@cisom.org
cell. +39.353.4916475
sito: www.cisom.org

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto con...

Incidente in città: due donne ferite, trasportate in...

Scriabin Concert Series: Kirill Rogovoi protagonista del nuovo...

Lampione dello stadio di baseball in fiamme: intervento...

A Grosseto nasce “largo Savoia cavalleria”: previsto anche...

City Dog Walk all’Argentario con il Dog Village

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: