Scriabin Concert Series: Kirill Rogovoi protagonista del nuovo recital

Grosseto. Scriabin Concert Series, la rassegna dedicata al grande repertorio pianistico organizzata dall’associazione musicale Scriabin e diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, prosegue con un nuovo appuntamento in programma sabato 8 novembre, alle 17.30, nella suggestiva cornice della Chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

Protagonista del recital sarà il giovane pianista Kirill Rogovoi, talento emergente della scena internazionale, che proporrà un programma di straordinaria intensità espressiva e virtuosismo tecnico. Il musicista russo ha vinto l’ultima edizione del Premio Scriabin.

Il concerto

Il concerto si aprirà con “Les Cloches de Genève: Nocturne” dai Premiers Années de Pèlerinage: Suisse di Franz Liszt, per poi proseguire con la celebre Après une Lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata, tratta dal secondo libro delle Années de Pèlerinage: Italie, sempre di Liszt. La serata si concluderà con i ventiquattro Preludi op. 11 di Alexander Skrjabin, un ciclo di grande complessità e raffinatezza che rappresenta una delle vette più alte del pianismo tardo-romantico.

L’ingresso al concerto è di 8 euro, con riduzione a 6 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra Città di Grosseto, e a 3 euro per gli studenti dell’Istituto comunale musicale “Palmiero Giannetti”. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333.5372994.

Il pianista

Kirill Rogovoi è nato a Ilovaisk, in Ucraina, e ha iniziato lo studio del pianoforte alla scuola d’arte della sua città natale. Dal 2018 al 2022 ha frequentato la Scuola speciale di musica di Donetsk sotto la guida della professoressa Natalia Chesnokova e, dal 2022, prosegue la sua formazione alla Central Music School di Mosca con la professoressa Natalia Trull. Nel 2023 ha ricevuto l’Achievement Award del V Moscow International Piano Competition “Vladimir Krainev”, mentre nel 2024 ha vinto il Grand Prix del IV Grand Piano Competition, sempre a Mosca. Nel 2025 ha conquistato il secondo premio al XXVII concorso pianistico internazionale “Scriabin” di Grosseto, confermandosi come uno dei più promettenti giovani pianisti del panorama internazionale.