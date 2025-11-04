Vino novello, buon cibo, mercatini, musica e spettacoli: torna la Festa del Bucounto

Civitella Marittima (Grosseto). Civitella Marittima si prepara a festeggiare la XVIII edizione della Festa del Bucounto, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre, un evento ormai simbolo dell’autenticità maremmana e della convivialità che da sempre contraddistinguono il borgo.

La manifestazione, organizzata dalla Proloco di Civitella Marittima e promossa con il patrocinio del Comune di Civitella Paganico, è una sagra dei sapori tipici maremmani che omaggia due prodotti locali d’eccellenza — il vino novello e l’olio nuovo — attraverso degustazioni, stand gastronomici, cantine aperte, mercatini artigianali, musica popolare e spettacoli itineranti.

Il nome curioso della festa, Bucounto, affonda le sue radici nella tradizione popolare. Si riferisce infatti all’abitante di Civitella, storicamente soprannominato Buco Unto per l’abitudine di sporcarsi il fondo dei pantaloni con il grasso usato per lucidare le scarpe, inginocchiandosi durante la messa. Da questo dettaglio ironico nasce oggi un simbolo di veracità, genuinità e legame con la terra.

Un fine settimana che unisce cultura, tradizione, gastronomia e musica, con un ricco programma di eventi che animeranno ogni angolo del borgo: dalle cantine aperte alle esibizioni di musica dal vivo, fino alle attività per bambini e ai concorsi dedicati ai prodotti locali.

Il programma

Venerdì 7 novembre – Anteprima Bucounto

Via Roma (Porta Piccina):

dalle ore 22.00 Dj Set con DJ Gato

Sabato 8 novembre

Piazza Mazzini:

dalle ore 18.00 musica live;

dalle ore 21.00 Dynamite 36 live band.

Via Roma (Porta Piccina):

dalle ore 18.00 Z3 Music;

ore 21.30 performance de La Quadriglia;

dalle ore 23.00 disco music con Dj Davide Magni.

Via Farini (Pozzo di Sopra):

dalle ore 19.00 Archam live band.

Via del Gasalino:

dalle ore 19.00 musica live con Fuori Moda;

alle ore 17.00 trio popolare itinerante – Musica popolare;

dalle ore 19.00 Trucca Bimbi

Apertura degli stand gastronomici: pranzo dalle ore 12.00, cena dalle ore 19.00.

Servizio navetta: sabato dalle ore 12.00 alle 24.00

Domenica 9 novembre

Sede Usi Civici, via Roma:

ore 11.00 presentazione del libro di Carla Fiorentini “Ricordo… i cibi della mia cucina che sapevano di terra e di gallina”

Piazza Mazzini:

ore 9.00 Gita dell’Olio – Il Gir’unto – Il gusto di pedalare;

dalle ore 15.00 musica live con Jean Jacques.

Via Farini (Pozzo di Sopra):

dalle ore 13.00 musica live con Dino e Giglio.

Via Roma (Porta Piccina):

dalle ore 14.00 musica popolare e live band;

dalle ore 17.00 ballo liscio con Max Paradise.

Locanda nel Cassero:

ore 17.00 XIII edizione del concorso “Miglior vino artigianale di Civitella”.

Eventi itineranti:

dalle ore 11.00 gruppo musicale per le vie del borgo “La Banda del Torchio”;

dalle ore 12.00 Trucca Bimbi

Apertura degli stand gastronomici: dalle ore 12.00 alle ore 20.00

Servizio navetta: domenica dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Per informazioni: sito web www.comune.civitellapaganico.gr.it