Grosseto. Da lunedì 3 novembre saranno in vigore delle modifiche a servizi bus extraurbani del bacino di Grosseto.
Linea 15O: la corsa delle 7.20 Porto Santo Stefano-Orbetello-Albinia, con arrivo alle 7.40, sarà soppressa.
Linea 39O: sarà istituita una nuova corsa da Albinia con partenza alle 14.05 per Porto Santo Stefano, con arrivo alle 14.25.
Linea 34F: la corsa in partenza da Massa Marittima alle 14.00, con arrivo alle 14.53, a Gavorrano Centro, transita anche dalle fermate di Gabriellaccio e Gavorrano stazione ferroviaria.
Linea 31F: la corsa da Gavorrano Centro delle 14.05 per Follonica transita anche dalle fermate di Gabriellaccio, Gavorrano stazione e Gavorrano Podere San Vincenzo;
Linea 29F: la corsa delle 7.10, giunta in Cassarello, prosegue per Senzuno, Bicocchi,e Follonica stazione ferroviaria.
