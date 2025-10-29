Home Colline MetallifereAutolinee Toscane, modifiche alle lineee dei bus extraurbani: tutte le novità
Colline MetallifereCosta d'argentoFollonicaGrossetoNotizie dagli Enti

Le modifiche saranno in vigore da lunedì 3 novembre

di Redazione
Scritto da Redazione

Grosseto. Da lunedì 3 novembre saranno in vigore delle modifiche a servizi bus extraurbani del bacino di Grosseto.

Linea 15O: la corsa delle 7.20 Porto Santo Stefano-Orbetello-Albinia, con arrivo alle 7.40, sarà soppressa.

Linea 39O: sarà istituita una nuova corsa da Albinia con partenza alle 14.05 per Porto Santo Stefano, con arrivo alle 14.25.

Linea 34F: la corsa in partenza da Massa Marittima alle 14.00, con arrivo alle 14.53, a Gavorrano Centro, transita anche dalle fermate di Gabriellaccio e Gavorrano stazione ferroviaria.

Linea 31F: la corsa da Gavorrano Centro delle 14.05 per Follonica transita anche dalle fermate di Gabriellaccio, Gavorrano stazione e Gavorrano Podere San Vincenzo;

Linea 29F: la corsa delle 7.10, giunta in Cassarello, prosegue per Senzuno, Bicocchi,e Follonica stazione ferroviaria.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it  o la app at bus (at-bus.it/app), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800.142424 (dal lunedì alla domenica, dalle 6 alle 24).

Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq, oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app).

Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X @AT_Informa; Facebook Autolinee Toscane.

